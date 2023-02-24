CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, ISU и WADA по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает пресс служба суда.

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Начато арбитражное разбирательство CAS. В соответствии с кодексом CAS и правилами арбитража, РУСАДА, ISU и WADA в течение 20 дней после истечения срока подачи апелляции могут подать документы, ответчики представят письменные ответы.Среди процедурных вопросов, которые предстоит решить, — возможное объединение трех апелляций и его последствия, в частности, в отношении назначение коллегии арбитров из трех человек, которая будет решать этот вопрос.

Валиева на Олимпиаде в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место.