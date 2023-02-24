CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, ISU и WADA по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает пресс служба суда.
Начато арбитражное разбирательство CAS. В соответствии с кодексом CAS и правилами арбитража, РУСАДА, ISU и WADA в течение 20 дней после истечения срока подачи апелляции могут подать документы, ответчики представят письменные ответы.Среди процедурных вопросов, которые предстоит решить, — возможное объединение трех апелляций и его последствия, в частности, в отношении назначение коллегии арбитров из трех человек, которая будет решать этот вопрос.
Валиева на Олимпиаде в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место.
Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Валиева избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года.