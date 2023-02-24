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21 минуту назад

Спортивный юрист высказалась о шансах РУСАДА обжаловать в CAS решение по делу Валиевой

Чемпионат.com

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила шансы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) дело фигуристки Камилы Валиевой.

Спортивный юрист высказалась о шансах РУСАДА обжаловать в CAS решение по делу Валиевой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Здесь есть три стороны, которые обжалуют. В WADA сказали, что просят четыре года. То есть они посчитали, что нет оснований для вообще какого-то снижения, поэтому просят стандар

В ISU сказали, что хотят, чтобы просто отменили решение. Такую же позицию они занимали во время Олимпийских игр, когда рассматривали отстранение Камилы.

Что касается РУСАДА, то исходя из их позиции, они полагают, что отсутствия вины или халатности действительно не было. Но при этом была незначительная вина или халатность. Они претендуют на предупреждение или выговор. РУСАДА полагает, что необходимо применить пункт по незначительной вине и халатности: по её минимальной части — это лёгкая минимальная вина.

Все эти процедуры будут объединены в одну. Нет такого, что все три позиции будут рассматриваться отдельно. Будет предоставлено слово спортсменке, представителю РУСАДА и WADA. Все позиции будут добиваться свого. Про шансы говорить тяжело, потому что материалов дела не видела, поэтому об успехе той или иной стороны судить тяжело.

Юридическая возможность для предупреждения спортсменке есть. Она защищённое лицо — в их отношении установлена более гибкая система санкций. Несмотря на то, что триметазидин не особая субстанция, Камила может юридически доказать незначительную вину и получить предупреждение. То есть юридически такая возможность есть», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фигурное катание,Егор Кабак,Камила Валиева,Анна Анцелиович,Всемирное антидопинговое агентство,
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