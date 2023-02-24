"Ну и дурак". Тарасова отреагировала на жалобу Плющенко в ФФККР

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на скандал, разразившийся после заявлений олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о переводе учениц в другие федерации. Об этом пишет «Матч ТВ».

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Отмечается, что высказывания Плющенко резко прокомментировала тренер Софья Федченко. Ее слова про «истерику» вызвали негодование фигуриста и он подал жалобу в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Тарасова предположила, что у известного спортсмена продолжается истерика. Она добавила, что ей несколько поднадоела вся эта история.

По ее мнению, сторонам необходимо остановиться, так как в ближайшее время пройдут крупные соревнования.

Тренер пояснила, что не поддерживает подобные действия. Она уточнила, что мужчинам не следует так поступать, жаловаться на женщин. По ее оценке, «как то это мелко».

«Ну и дурак! Ну и что, это мужик», - отметила она.