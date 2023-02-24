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1 час назад

Тарасова прокомментировала жалобу Плющенко в ФФККР

Илья Родин

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на скандал, разразившийся после заявлений олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о переводе учениц в другие федерации. Об этом пишет «Матч ТВ».

"Ну и дурак". Тарасова отреагировала на жалобу Плющенко в ФФККР
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что высказывания Плющенко резко прокомментировала тренер Софья Федченко. Ее слова про «истерику» вызвали негодование фигуриста и он подал жалобу в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Тарасова предположила, что у известного спортсмена продолжается истерика. Она добавила, что ей несколько поднадоела вся эта история.

По ее мнению, сторонам необходимо остановиться, так как в ближайшее время пройдут крупные соревнования.

Тренер пояснила, что не поддерживает подобные действия. Она уточнила, что мужчинам не следует так поступать, жаловаться на женщин. По ее оценке, «как то это мелко».

«Ну и дурак! Ну и что, это мужик», - отметила она.

Ранее Тарасова заметила, что Плющенко может говорить то, что считает необходимым. В том числе, делать резкие заявления о судействе.

Фигурное катание,Софья Федченко,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,
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