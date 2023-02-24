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24 минуты назад

Международный олимпийский комитет не будет участвовать в деле фигуристки Камилы Валиевой

ТАССиещё 1

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет участвовать в рассмотрении дела о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в МОК.

МОК не будет участвовать в деле Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) 24 февраля зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой.

"МОК не является стороной в данном разбирательстве. МОК не информировал и не ходатайствовал о том, чтобы участвовать в данном деле", - заявили в комитете.

13 января ДАК РУСАДА оправдал Валиеву. Было установлено, что она совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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