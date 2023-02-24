МОК не будет участвовать в деле Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет участвовать в рассмотрении дела о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в МОК.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) 24 февраля зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой.

"МОК не является стороной в данном разбирательстве. МОК не информировал и не ходатайствовал о том, чтобы участвовать в данном деле", - заявили в комитете.

13 января ДАК РУСАДА оправдал Валиеву. Было установлено, что она совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.