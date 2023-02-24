Синицына пропустит финал Гран-при России

Ксения Синицына из-за продолжающегося восстановления после травмы не выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию. Об этом ТАСС в пятницу рассказала хореограф Синицыной Мария Касумова.
Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта. Синицына не выступила на Кубке Первого канала, который прошел с 21 по 22 января в Москве, из-за стрессового перелома.
"Финал пропускает, потому что не полностью выполняет тренировочный план, - сказала Касумова. - Сейчас она до сих пор восстанавливается. Затянулось тем, что она простыла и пропустила несколько дней из-за температуры".
"Пока она не может выполнять тренировочный план и не успевает подготовиться. Мы не хотим форсировать события. Чтобы она плавно входила в режим, нагрузка должна быть постепенной", - добавила собеседница агентства.
Синицыной 18 лет, она является победителем (командный турнир) и серебряным призером (личный турнир) юношеских Олимпийских игр 2020 года.