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50 минут назад

Тихонов осудил журналистов за недостоверные новости о состоянии фигуриста Костомарова

Газета.Ru

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов признался, что негативно относится к многочисленным публикациям СМИ о состоянии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

Тихонов осудил журналистов за недостоверные новости о состоянии Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я отношусь к такому объему и шквалу новостей крайне отрицательно, конечно. Потому что они берутся из разных источников, достоверные они или нет — я не знаю, не уверен. Стоит выждать паузу и подождать, пока люди будут готовы дать какую-то информацию и рассказать, что происходит», — сказал Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание,Роман Костомаров,Алексей Тихонов,
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