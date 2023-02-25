Тихонов осудил журналистов за недостоверные новости о состоянии Костомарова

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов признался, что негативно относится к многочисленным публикациям СМИ о состоянии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.
«Я отношусь к такому объему и шквалу новостей крайне отрицательно, конечно. Потому что они берутся из разных источников, достоверные они или нет — я не знаю, не уверен. Стоит выждать паузу и подождать, пока люди будут готовы дать какую-то информацию и рассказать, что происходит», — сказал Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.
Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».