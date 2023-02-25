Тихонов осудил журналистов за недостоверные новости о состоянии Костомарова

«Я отношусь к такому объему и шквалу новостей крайне отрицательно, конечно. Потому что они берутся из разных источников, достоверные они или нет — я не знаю, не уверен. Стоит выждать паузу и подождать, пока люди будут готовы дать какую-то информацию и рассказать, что происходит», — сказал Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».