Состояние Романа Костомарова улучшилось

Стало известно об улучшении здоровья фигуриста Романа Костомарова. Его показатели приходят в норму, а медики оценивают состояние пациента как стабильное. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Источник отметил, что Роману провели несколько процедур плазмафереза. Это экстракорпоральная процедура забора крови, которую очищают и возвращают обратно в кровоток.

В январе олимпийского чемпиона Романа Костомарова госпитализировали с сепсисом и пневмонией. У фигуриста начала развиваться гангрена, ему ампутировали стопы и кисти. Спортсмен перенес инсульт и находится в медикаментозном сне.