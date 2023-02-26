Состояние Романа Костомарова улучшилось

Стало известно об улучшении здоровья фигуриста Романа Костомарова. Его показатели приходят в норму, а медики оценивают состояние пациента как стабильное. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Источник отметил, что Роману провели несколько процедур плазмафереза. Это экстракорпоральная процедура забора крови, которую очищают и возвращают обратно в кровоток.
В январе олимпийского чемпиона Романа Костомарова госпитализировали с сепсисом и пневмонией. У фигуриста начала развиваться гангрена, ему ампутировали стопы и кисти. Спортсмен перенес инсульт и находится в медикаментозном сне.
Ранее терапевт Людмила Лапа заявила, что случай Костомарова схож с тем, что произошло с певицей Юлией Началовой.