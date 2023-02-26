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26 минут назад

Стало известно о постепенном выводе Костомарова из комы

Lenta.ru

Стало известно об изменении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стало известно о постепенном выводе Костомарова из комы
Фото: ТАССТАСС

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений», — заявил источник.

Он добавил, что пока рано делать выводы о здоровье спортсмена.

23 февраля появилась информация, что врачи не готовы выводить Костомарова из искусственной комы. «Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Пока все в отеках, и о чем-то говорить рано», — заявил источник «Известий».

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет.

Иммунолог назвала случай Костомарова уникальным

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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