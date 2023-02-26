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37 минут назад

Экс-фигуристка Радионова назвала потерей отсутствие Трусовой в финале Гран-при России

Газета.Ruиещё 1

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова высказалась об отсутствии серебряной призерки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой в финале Гран-при России, который состоится в Санкт-Петербурге 4 и 5 марта.

Экс-фигуристка прокомментировала отсутствие Трусовой в финале Гран-при РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, многие зрители полюбили фигурное катание благодаря мастерству и таланту 18-летней спортсменки.

«То, что Саши не будет на финале Гран-при, это потеря. На нее приходят смотреть, она яркая и запоминающаяся фигуристка. Саша — это всегда про какую-либо сенсацию. Всем интересно, сколько четверных прыжков она исполнит на этот раз.

Но у нас есть еще много фигуристок, на которых не менее интересно смотреть, конкуренция будет высокой.

Конечно, ждем возвращения Саши на лед. Саша — двигатель фигурного катания», — приводит слова Радионовой Metaratings.

Напомним, что по ходу текущего сезона Трусова получила травму спины, из-за которой не смогла выступить на чемпионате России в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева откажется от общения с журналистами после выступления на четвертом этапе Кубка Московского спорта.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Елена Радионова,
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