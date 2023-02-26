Экс-фигуристка прокомментировала отсутствие Трусовой в финале Гран-при РФ

«То, что Саши не будет на финале Гран-при, это потеря. На нее приходят смотреть, она яркая и запоминающаяся фигуристка. Саша — это всегда про какую-либо сенсацию. Всем интересно, сколько четверных прыжков она исполнит на этот раз.