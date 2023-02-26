Экс-фигуристка прокомментировала отсутствие Трусовой в финале Гран-при РФ

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова высказалась об отсутствии серебряной призерки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой в финале Гран-при России, который состоится в Санкт-Петербурге 4 и 5 марта.
По ее словам, многие зрители полюбили фигурное катание благодаря мастерству и таланту 18-летней спортсменки.
«То, что Саши не будет на финале Гран-при, это потеря. На нее приходят смотреть, она яркая и запоминающаяся фигуристка. Саша — это всегда про какую-либо сенсацию. Всем интересно, сколько четверных прыжков она исполнит на этот раз.
Но у нас есть еще много фигуристок, на которых не менее интересно смотреть, конкуренция будет высокой.
Конечно, ждем возвращения Саши на лед. Саша — двигатель фигурного катания», — приводит слова Радионовой Metaratings.
Напомним, что по ходу текущего сезона Трусова получила травму спины, из-за которой не смогла выступить на чемпионате России в Красноярске.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева откажется от общения с журналистами после выступления на четвертом этапе Кубка Московского спорта.