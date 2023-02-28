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25 минут назад

СМИ: Костомаров остается в стабильно тяжелом состоянии

Елена Прошина

Состояние фигуриста Романа Костомарова по-прежнему остается стабильно тяжелым. Об этом пишет «Матч ТВ».

СМИ: Костомаров остается в стабильно тяжелом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что фигурист перенес инсульт, с последствиями которого врачи борются до сих пор. Кроме того, появилась информация, что у него полностью перестал видеть правый глаз. Из-за фронтита медикам пришлось удалить хрусталик глаза. Также из-за воспаления в лобных пазухах у Костомарова наблюдаются обильное слезоотделение, а также светобоязнь.

Кроме того, есть информация спортсмену провели «очистку крови» с помощью плазмафереза. Из-за сепсиса и других прогрессирующих заболеваний ему был поставлен диагноз «вторичный менингит».

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией. Из-за многочисленных осложнений было принято решение о частичной ампутации конечностей. У него также зафиксированы двусторонний отит, гидроторакс и сепсис.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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