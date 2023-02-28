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56 минут назад

ФФККР поднимет вопрос допуска российских фигуристов на конференции ISU

Спорт день за днемиещё 3

Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) планируют вынести на обсуждение вопрос допуска российских фигуристов к участию на международных соревнованиях на конференции Международного союза конькобежцев (ISU), сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. Конференция состоится 20-21 марта в Сайтаме (Япония).

ФФККР поднимет вопрос допуска российских фигуристов на конференции ISU
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить от участия спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.

1 марта совет ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой организации. Кроме того, в апреле ISU принял решение отменить российский этап серии Гран-при. Он был перенесен в финский город Эспоо. 18 января стало известно, что Россия не примет этап Гран-при в сезоне-2023/24.

В июне конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов до особого распоряжения.

Фигурное катание,
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