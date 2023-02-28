Доктор медицинских наук объяснил, почему Костомарова ввели в искусственную кому

«Но сама процедура в современной медицине популярна и помогает спасти человеку жизнь. Вводят в медикаментозную кому при тяжелых травмах или болезнях, чтобы приглушить рефлексы человека. Просто так в медикаментозную кому не вводят, значит, были основания, что обычная деятельность организма пациента приведет к летальному исходу. Искусственная кома — стресс для организма, но это необходимая мера», — передает слова Шестакова Sport24.