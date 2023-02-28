Доктор медицинских наук объяснил, почему Костомарова ввели в искусственную кому

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков объяснил причины введения олимпийского чемпиона Романа Костомарова в медикаментозную кому.
«Но сама процедура в современной медицине популярна и помогает спасти человеку жизнь. Вводят в медикаментозную кому при тяжелых травмах или болезнях, чтобы приглушить рефлексы человека. Просто так в медикаментозную кому не вводят, значит, были основания, что обычная деятельность организма пациента приведет к летальному исходу. Искусственная кома — стресс для организма, но это необходимая мера», — передает слова Шестакова Sport24.
7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть на правый глаз, а также перенес два инсульта.