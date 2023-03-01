Тарасова назвала шикарным состав участников турнира по шоу-программам в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что зрителям будет интересно следить за турниром по шоу программам благодаря шикарному составу участников.
Турнир пройдет в Москве 18 марта на льду «Мегаспорта».Федерация фигурного катания на коньках России допустила до участия 24 участника (8 одиночниц, 8 одиночников, 8 пар/дуэтов). В списке олимпийские чемпионы и чемпионы мира Камила Валиева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин и другие.
— Шикарный состав. Считаю, что зрителям будет интересно посмотреть за соревнованиями между экс спортсменами и действующими фигуристами. Сама тоже планирую посетить турнир, — сказала Тарасова.