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58 минут назад

Тарасова назвала шикарным состав участников турнира по шоу-программам в Москве

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что зрителям будет интересно следить за турниром по шоу программам благодаря шикарному составу участников.

Тарасова назвала шикарным состав участников турнира по шоу-программам в Москве
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Турнир пройдет в Москве 18 марта на льду «Мегаспорта».Федерация фигурного катания на коньках России допустила до участия 24 участника (8 одиночниц, 8 одиночников, 8 пар/дуэтов). В списке олимпийские чемпионы и чемпионы мира Камила Валиева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин и другие.

— Шикарный состав. Считаю, что зрителям будет интересно посмотреть за соревнованиями между экс спортсменами и действующими фигуристами. Сама тоже планирую посетить турнир, — сказала Тарасова.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Алина Загитова,Елизавета Туктамышева,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,Максим Траньков,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Дмитрий Соловьев,Екатерина Боброва,
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