Авербух высказался об отстранении российских фигуристов

«Это абсолютно несправедливое антиспортивное решение. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов. Не дают выступать и нам. И кто же от этого в итоге выигрывает?» — сказал Авербух.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок.