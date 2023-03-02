Авербух высказался об отстранении российских фигуристов

Хореограф Илья Авербух поделился мнением об отстранении российских фигуристов от международных соревнований, передает РИА «Новости».
«Это абсолютно несправедливое антиспортивное решение. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов. Не дают выступать и нам. И кто же от этого в итоге выигрывает?» — сказал Авербух.
Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок.
Ранее сообщалось о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта 2023 года.