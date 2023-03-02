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35 минут назад

Авербух об отстранении российских фигуристов: это обесценивает победу наших конкурентов

Газета.Ru

Хореограф Илья Авербух поделился мнением об отстранении российских фигуристов от международных соревнований, передает РИА «Новости».

Авербух высказался об отстранении российских фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это абсолютно несправедливое антиспортивное решение. Это унижает и обесценивает победу наших конкурентов. Не дают выступать и нам. И кто же от этого в итоге выигрывает?» — сказал Авербух.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок.

Ранее сообщалось о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не будет рассматривать вопрос допуска россиян к международным соревнованиям как минимум до середины марта 2023 года.

Фигурное катание,Илья Авербух,
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