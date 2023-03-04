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18 минут назад

Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы в финале Гран-при России

ТАССиещё 2

Аделия Петросян в субботу показала лучший результат в короткой программе в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Фигуристка Петросян лидирует в финале Гран-при России
Фото: ТАССТАСС

Петросян набрала 85,62 балла. Второе место занимает чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (81,09 балла). На третьем месте располагается олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева (78,97).

Произвольная программа у женщин пройдет в воскресенье. Начало запланировано на 14:30 мск.

Петросян 15 лет, она, как и Валиева, тренируется в группе Этери Тутберидзе. Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при, а в сезоне-2021/22 заняла второе место в финале Кубка России среди юниоров. В нынешнем сезоне на ее счету победа на втором этапе Гран-при России в Сочи. Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина.

Фигурное катание,Аделия Петросян,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,
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