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52 минуты назад

Плющенко опроверг «мораторий» на обсуждение судейства

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко заявил, что, вопреки появившейся информации, он не объявлял «мораторий» на общение с журналистами по поводу спортивного судейства в России. Об этом сообщает ТАСС.

Плющенко опроверг «мораторий» на обсуждение судейства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам спортсмена, на данный момент он просто хочет воздержаться от комментариев.

«Я не обсуждаю судейство, не объявляю моратории. Я просто пока ничего не комментирую, не даю никакие комментарии», – уточнил он.

Стали известны сроки рассмотрения жалобы академии Плющенко на тренера Федченко

Ранее в СМИ появилась информация, что Плющенко якобы берёт «годичный мораторий» на обсуждение с журналистами судейства собственных подопечных. По появившейся информации, такое заявление фигурист сделал до начала Финала Гран-при России среди юниоров.

Напомним, что после того, как ученицы Плющенко уступили победу на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании Алине Горбачёвой, фигурист выступил с резкой критикой в сторону судейства на российских соревнованиях. Позднее комиссия по этике Федерации фигурного катания на коньках России заявила, что собирается рассмотреть слова Плющенко.

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», – заявил он.

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Фигурное катание,Алина Горбачева,Евгений Плющенко,
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