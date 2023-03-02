Софья Титова отреагировала на невысокие оценки за прокат с тройным акселем

Фигуристка Софья Титова, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», отреагировала на невысокие оценки за короткую программу в финале юниорской серии Гран-при России.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Титова стала единственной участницей, исполнившей в короткой программе тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, также она прыгнула двойной аксель и тройной риттбергер во второй половине программы. За свой прокат Титова получила от судей 67,79 балла, что почти на пять баллов меньше, чем у лидирующей Дарьи Садковой. Титова — только седьмая.

«#когдагрустно Пусть говорят… что разминка, что тренировка… вот, мол, сделай на старте! В этом сезоне на каждом старте в короткой программе где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. И на каждой тренировке – 100 из 100!!! Определённо тройной аксель — это мой фаворит!!!» — написала Титова в соцсетях.