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1 час назад

«Наказывать нужно взрослых». Бережная — о допинговом деле Валиевой

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка и тренер Елена Бережная, выступавшая в спортивной паре с Антоном Сихарулидзе, высказалась о допинговом скандале с Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022.

«Наказывать нужно взрослых»: Бережная высказалась о деле Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Перед награждением за победу в командном турнире стало известно, что допинг-проба несовершеннолетней Валиевой, сданная за полтора месяца до Игр, оказалась положительной. Вручение медалей было отложено до окончания расследования. Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА оправдал фигуристку, однако Всемирное антидопиновое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием дисквалифицировать спортсменку на 4 года.

«Наказывать нужно взрослых, которые вовлекают детей в такие ситуации. Не 15-летняя девочка спровоцировала эту ситуацию. Взрослые люди подставили её во всех смыслах, раздули этот скандал. Они должны нести ответственность, а не ребёнок», — приводит слова Бережной «Спорт день за днём».

Фигурное катание,Камила Валиева,Антон Сихарулидзе,Елена Бережная,Всемирное антидопинговое агентство,
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