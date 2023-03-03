«Наказывать нужно взрослых»: Бережная высказалась о деле Валиевой

«Наказывать нужно взрослых, которые вовлекают детей в такие ситуации. Не 15-летняя девочка спровоцировала эту ситуацию. Взрослые люди подставили её во всех смыслах, раздули этот скандал. Они должны нести ответственность, а не ребёнок», — приводит слова Бережной «Спорт день за днём».