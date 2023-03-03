Бережная: «Если ты представляешь Россию, менять флаг уже некрасиво»

Фигуристка Елена Бережная уверена, что менять спортивное гражданство – это некрасиво.

– Вы слышали заявление Плющенко о предвзятом отношение к его ученикам и что они могут сменить гражданство?

– Слышала, но не знаю подробностей, так что судить не могу.

– А стоит ли в нынешней ситуации менять спортивное гражданство?

– Ситуации бывают разные. Если ты ни от кого не зависишь, не связан никакими обязательствами, самостоятельно тренируешься, оплачиваешь работу тренера и лед, ты можешь решать свою судьбу сам. Ну или твои родители. Потому что как у нас часто бывает? Родители – спонсоры спортсмена.

Но если ты в команде страны, тебя поддерживает федерация, вкладывает в тебя деньги, ты представляешь Россию на серьезных турнирах – то тут менять флаг уже некрасиво.

– Как вы думаете, будет ли большой потерей для России уход Титовой и Жилиной, двух учениц Плющенко, которые и стали центром скандала?