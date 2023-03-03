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29 минут назад

Зрители освистали судей из-за оценок ученицы Плющенко Титовой в финале юниорского Гран-при

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Зрители, посетившие финал юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, раскритиковали судейство после выступления ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой.

Судей освистали из-за оценок ученицы Плющенко Титовой в финале юниорского Гран-при
Фото: BetassistBetassist

Титова по итогам произвольной программы получила 133,20 балла. Фигуристка ждала оглашения результатов около пяти минут. Когда судьи озвучили оценки, фанаты на трибунах начали скандировать «Позор, мало», сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

В настоящий момент российские фигуристы не могут участвовать в международных стартах из-за санкций.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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