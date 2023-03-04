Тарасова объяснила свое молчание в финале Гран-при России

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».