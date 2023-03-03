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23 минуты назад

«Безобразие редкое»: Тарасова о судействе финала Гран-при России среди юниорок

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала судейство в финале Гран-при России среди юниоров в женском одиночном катании. Об этом сообщает ТАСС.

«Безобразие редкое»: Тарасова о судействе финала Гран-при России среди юниорок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весь зал кричит: ”Позор судьям!” Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали», – сказала она.

Тарасова подчеркнула, что фигуристка Дарья Садкова дважды упала во время выступления, но всё равно обыграла Софью Титову по технической оценке. При этом Титова, напоминает тренер, показала четверные прыжки и «идеально каталась».

«Враньё, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое», – оценила судейство Тарасова.

Она также добавила, что, вопреки заверениям, Гран-при судили непрофессионалы.

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Напомним, что финал Гран-при России проходит с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге. Первое место на соревновании заняла воспитанница двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Вероника Жилина. Серебряным призёром стала ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Замыкает тройку лидеров подопечная Сергея Давыдова Мария Гордеева.

Ранее Евгений Плющенко также резко раскритиковал судейство на российских соревнованиях.

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