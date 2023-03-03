«Безобразие редкое»: Тарасова о судействе финала Гран-при России среди юниорок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала судейство в финале Гран-при России среди юниоров в женском одиночном катании. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Весь зал кричит: ”Позор судьям!” Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали», – сказала она.

Тарасова подчеркнула, что фигуристка Дарья Садкова дважды упала во время выступления, но всё равно обыграла Софью Титову по технической оценке. При этом Титова, напоминает тренер, показала четверные прыжки и «идеально каталась».

«Враньё, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое», – оценила судейство Тарасова.

Она также добавила, что, вопреки заверениям, Гран-при судили непрофессионалы.

Напомним, что финал Гран-при России проходит с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге. Первое место на соревновании заняла воспитанница двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Вероника Жилина. Серебряным призёром стала ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова. Замыкает тройку лидеров подопечная Сергея Давыдова Мария Гордеева.