Ученик Тутберидзе Федотов победил в финале юниорского Гран‑при России

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов одержал победу в финале Гран при России по фигурному катанию среди юниоров.

По сумме короткой и произвольной программ 13 летний спортсмен набрал 268,05 балла.

Вторым стал Никита Сарновский, который тренируется у Евгения Плющенко и представляет академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Он набрал 252,32 балла.