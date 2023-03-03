Ученик Тутберидзе Федотов победил в финале юниорского Гран‑при России

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов одержал победу в финале Гран при России по фигурному катанию среди юниоров.
По сумме короткой и произвольной программ 13 летний спортсмен набрал 268,05 балла.
Вторым стал Никита Сарновский, который тренируется у Евгения Плющенко и представляет академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Он набрал 252,32 балла.
Бронзу завоевал Семен Соловьев (251,92), который тренируется у Артура Гачинского.
Произвольная программа юниоров завершила программу соревнований в Санкт Петербурге.