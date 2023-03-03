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1 час назад

Ученик Тутберидзе Федотов победил в финале юниорского Гран‑при России по фигурному катанию

Матч ТВ

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов одержал победу в финале Гран при России по фигурному катанию среди юниоров.

Ученик Тутберидзе Федотов победил в финале юниорского Гран‑при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сумме короткой и произвольной программ 13 летний спортсмен набрал 268,05 балла.

Вторым стал Никита Сарновский, который тренируется у Евгения Плющенко и представляет академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Он набрал 252,32 балла.

Бронзу завоевал Семен Соловьев (251,92), который тренируется у Артура Гачинского.

Произвольная программа юниоров завершила программу соревнований в Санкт Петербурге.

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