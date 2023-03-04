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58 минут назад

Роман Костомаров начал беспокойно вскакивать с больничной койки

Мослента

Фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, однако пока при сниженном уровне сознания без массивной седации спортсмен беспокойно вскакивает с больничной койки, сообщил источник Prozvezd.info.

«Роман сейчас в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он без массивной седации, периодически ему вводят для обезболивания и успокоения пофол (препарат для внутривенной анестезии — прим. «Мосленты»). Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят пофол», — рассказал собеседник издания.

По его словам, пока спортсмену не планируют проводить новые операции, его состояние стабильное. При этом с ним постоянно находится его жена фигуристка Оксана Домнина, которую переодели в форму медсестры, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания.

Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у Костомарова развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы.

Позднее находящийся в реанимации Костомаров перенес повторный инсульт. Фигуристу диагностировали вторичный менингит. Кроме того, в СМИ появилась информация, что ему ампутировали правую кисть.

Фигурное катание,Видео,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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