Фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, однако пока при сниженном уровне сознания без массивной седации спортсмен беспокойно вскакивает с больничной койки, сообщил источник Prozvezd.info.

«Роман сейчас в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он без массивной седации, периодически ему вводят для обезболивания и успокоения пофол (препарат для внутривенной анестезии — прим. «Мосленты»). Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят пофол», — рассказал собеседник издания.

По его словам, пока спортсмену не планируют проводить новые операции, его состояние стабильное. При этом с ним постоянно находится его жена фигуристка Оксана Домнина, которую переодели в форму медсестры, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания.

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у Костомарова развился некроз, врачи ампутировали ему обе стопы.