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42 минуты назад

Софья Самоделкина отказалась общаться с журналистами после КП в финале Гран-при России

Чемпионат.com

Российская фигуристка Софья Самоделкина отказалась общаться с журналистами после проката короткой программы в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге.

Самоделкина отказалась общаться с журналистами в финале Гран-при России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За своё выступление Самоделкина получила 61,28 балла. Она уже проигрывает ученице Этери Тутберидзе Аделии Петросян более 20 баллов.

«Можно я не буду», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Сказав это, Софья покинула пресс-зону.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).

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