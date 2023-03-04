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29 минут назад

Фигуристка Фролова выступает в финале Гран-при России на сломанном коньке

ТАССиещё 1

Фигуристка Анна Фролова установила личный рекорд по количеству коньков за сезон и в финале Гран-при вынуждена выступать на сломанном, так как в Москве и Санкт-Петербурге нет модели нужного размера. Об этом Фролова рассказала в субботу журналистам после своего выступления с короткой программой.

Фигуристка Фролова выступает в Гран-при России на сломанном коньке
Фото: ТАССТАСС

В субботу Фролова получила за выступление с короткой программой 68,58 балла. Она пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы ноги.

"Сегодня огромное удовольствие получила от программы, от катания, хотя сначала был тремор, - рассказала Фролов. - Это сильнейший старт, здесь всего двенадцать человек, все очень сильные. Но перед стартом мне крикнули: "Аня, давай", - и я как по щелчку включилась в образ. Надеюсь, хорошо удалось показать элементы. Рада, что это было достаточно уверенно".

"Самочувствие отлично - в последний раз нога беспокоила на чемпионате России. Но есть нюанс - немного сломан правый конек. С коньками вообще проблема - в Москве и Санкт-Петербурга нет модели моего размера, я катаюсь на "графах". Коньки едут ко мне чуть не из Прибалтики, этот заматываю изолентой. Уже третья пара за сезон - рекорд поставлен", - ответила Фролова на вопрос о самочувствии после травмы.

Фигурное катание,
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