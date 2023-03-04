Фигуристка Фролова выступает в Гран-при России на сломанном коньке

"Сегодня огромное удовольствие получила от программы, от катания, хотя сначала был тремор, - рассказала Фролов. - Это сильнейший старт, здесь всего двенадцать человек, все очень сильные. Но перед стартом мне крикнули: "Аня, давай", - и я как по щелчку включилась в образ. Надеюсь, хорошо удалось показать элементы. Рада, что это было достаточно уверенно".