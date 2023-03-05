Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
59 минут назад

Российская фигуристка Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами

Газета.Ruиещё 1

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами Каори Сакамото и Майей Михарой.

Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами
Фото: Александр Вильф/РИА НовостиАлександр Вильф/РИА Новости

"Желаю удачи и спокойствия Майе (Михаре, ей предстоит выступить на чемпионате мира в Сайтаме - "Газета.Ru"), все будет замечательно. Удачи и Каори Сакамото, она замечательная фигуристка, болею за них. Япония может жить спокойно в фигурном катании, у них есть замечательные спортсменки. Я их люблю и скучаю по ним", - приводит слова фигуристки ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме с 22 по 25 марта. В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.

Российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года. Таким образом, представители России не выступили на чемпионате мира — 2022 в Монпелье, турнирах международного Гран-при и чемпионате Европы — 2023. Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок. Ранее олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная назвала некрасивым поступком желание некоторых спортсменов сборной России сменить спортивное гражданство

Фигурное катание,Каори Сакамото,Елизавета Туктамышева,Елена Бережная,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий