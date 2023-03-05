Мишина и Галлямов не жалеют, что пошли на риск в финале Гран-при

Олимпийские чемпионы в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов не жалеют, что пошли на риск с параллельным тройным лутцем в решающем прокате финала российской серии Грн-при. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

"Для нас этот старт был достаточно сложным, потому что мы решили попробовать новый для себя элемент, - сказала Мишина. - Мы осознавали риск и не жалеем".

"Считается, что после Олимпийских игр у спортсменов нет мотивации и сил. В том сезоне мы с самого начала собрали себя и не отпускали до конца, за весь сезон допускали пару ошибок. В этот сезон было входить сложно. Такого эффекта собранности достичь не получилось", - отметила фигуристка.

Галлямов подчеркнул, что их пара не хочет делать шаг назад в плане сложности программ. "Мы довольны нынешними соревнованиями, - сказал спортсмен. - Да, мы пошли на риск в короткой программе, поменяв прыжок на более сложный, но понимали, что он может быть и неоправданным. Был такой азарт, хотелось пробовать усложняться, не стоять на месте, не было желания делать шаг назад. Давно не было новых эмоций от усложнения".