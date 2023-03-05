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32 минуты назад

Фигуристы Мишина и Галлямов не жалеют, что пошли на риск в финале Гран-при

ТАССиещё 5

Олимпийские чемпионы в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов не жалеют, что пошли на риск с параллельным тройным лутцем в решающем прокате финала российской серии Грн-при. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Мишина и Галлямов не жалеют, что пошли на риск в финале Гран-при
Фото: ТАССТАСС

Мишина и Галлямов завоевали серебряные медали финала в соревнованиях спортивных пар, победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

"Для нас этот старт был достаточно сложным, потому что мы решили попробовать новый для себя элемент, - сказала Мишина. - Мы осознавали риск и не жалеем".

"Считается, что после Олимпийских игр у спортсменов нет мотивации и сил. В том сезоне мы с самого начала собрали себя и не отпускали до конца, за весь сезон допускали пару ошибок. В этот сезон было входить сложно. Такого эффекта собранности достичь не получилось", - отметила фигуристка.

Галлямов подчеркнул, что их пара не хочет делать шаг назад в плане сложности программ. "Мы довольны нынешними соревнованиями, - сказал спортсмен. - Да, мы пошли на риск в короткой программе, поменяв прыжок на более сложный, но понимали, что он может быть и неоправданным. Был такой азарт, хотелось пробовать усложняться, не стоять на месте, не было желания делать шаг назад. Давно не было новых эмоций от усложнения".

Фигурное катание,Александр Галлямов,Александра Бойкова,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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