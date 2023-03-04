«Накопилось напряжение». Самарин — об ошибках в короткой программе

«Хорошего ничего не могу сказать. Усталость какая-то, заключительный старт в сезоне, сложный. Несмотря на то, что неолимпийский, нет международных соревнований, сезон сложный. Накопилось напряжение. Начал хорошо, дальше немножко концентрацию потерял. Обычно таких ошибок в сезоне не было», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.