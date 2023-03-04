Игнатов рассказал, что все равно готовился к финалу Гран-при в роли запасного

"Я был первым запасным, и после чемпионата Санкт-Петербурга был разговор, чтобы я готовился - мало ли что. "Мало ли что" и случилось, - рассказал Игнатов. - В целом все сделал, но если копать глубже, надо смотреть распечатки. На чемпионате Санкт-Петербурга были баллы выше, но это хороший прокат".