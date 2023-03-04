Игнатов рассказал, что все равно готовился к финалу Гран-при в роли запасного

Фигурист Макар Игнатов, несмотря на непопадание в финал Гран-при по фигурному катанию, все равно готовился к турниру в роли запасного. Об этом фигурист рассказал журналистам в субботу после выступления в короткой программе.
"Я был первым запасным, и после чемпионата Санкт-Петербурга был разговор, чтобы я готовился - мало ли что. "Мало ли что" и случилось, - рассказал Игнатов. - В целом все сделал, но если копать глубже, надо смотреть распечатки. На чемпионате Санкт-Петербурга были баллы выше, но это хороший прокат".
На вопрос о поддержке болельщиков Игнатов ответил: "Плакаты, поддержка трибун и заряжает, и накладывает ответственность - на тебя люди рассчитывают, поддерживают".
Произвольная программа пройдет 5 марта.