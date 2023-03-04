Гуменник: прокатался по второй оценке настолько, насколько смог

Сыграл ли бы на шоу по фигурному катанию? Я уже это делал на шоу Алексея Мишина, с Соней Самодуровой у нас был совместный номер. Она пела, я играл итальянскую польку, а потом катались. Повторил бы и с кем? Да, с тем, кто согласится (улыбается)», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.