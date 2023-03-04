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19 минут назад

Пётр Гуменник: прокатался по второй оценке настолько, насколько смог

Чемпионат.com

Фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Гуменник: прокатался по второй оценке настолько, насколько смог
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Гуменник уверенно справился с прокатом и получил от судей 99,69 балла и лидирует после первой разминки.

«Доволен выступлением. Чуть похуже по прыжковой части, наверное, недокрут где-то был. Но зато прокатался по второй оценке настолько, насколько смог.

Болел? Да, плохо было. В этом сезоне много болею, с иммунитетом проблемы. Серьезно болел, через четыре дня вылечился, потом ещё немного заболел. Сейчас здоров.

Выступление в филармонии? Это не мешает, времени трачу немного на такие развлечения. Помогает повышать настроение, а это может отражаться на тренировках.

Чемпионат мира посмотрю. Удивил Илья Малинин с четверным акселем. А без сильнейших Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю немного менее захватывающе. И без русских спортсменов, конечно. С нами было бы интереснее.

Сыграл ли бы на шоу по фигурному катанию? Я уже это делал на шоу Алексея Мишина, с Соней Самодуровой у нас был совместный номер. Она пела, я играл итальянскую польку, а потом катались. Повторил бы и с кем? Да, с тем, кто согласится (улыбается)», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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Фигурное катание,Илья Малинин,Анастасия Матросова,Петр Гуменник,Алексей Мишин,
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