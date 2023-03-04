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1 час назад

Валиева назвала причину падения в финале Гран-при в Петербурге

Илья Родин

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в финале Гран-при в Петербурге, во время которого она неудачно выполнила тройной аксель. Об этом пишет «Российская газета».

Валиева назвала причину падения в финале Гран-при в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что юная спортсменка во время исполнения сложного прыжка потеряла ось вращения, что не позволило ей выполнить элемент программы. Предпринятая в декабре попытка сделать аксель также была неудачной: судьи ее не засчитали.

Валиева пояснила, что до акселя ей иногда не удавались тройной лутц и четверной тулуп. Вместе с тем, она продолжала попытки сделать их, несмотря ни на что.

По словам спортсменки, внутренние старты - не Олимпийские игры. Они позволяют попробовать, потренироваться. Соответственно, и на Гран-при она поставила себе «цель попробовать».

Попытка сделать аксель на прошлых соревнованиях закончилась «бабочкой», уточнила Валиева. Она добавила, что в этот раз «докрутила прыжок, но вылетела из круга».

Ранее в сборной России рассказали, что спортсменку Веронику Степанову унесли потому, что она полностью выложилась на лыжне.

Фигурное катание,Камила Валиева,Вероника Степанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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