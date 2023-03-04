Валиева назвала причину падения в финале Гран-при в Петербурге

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в финале Гран-при в Петербурге, во время которого она неудачно выполнила тройной аксель. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что юная спортсменка во время исполнения сложного прыжка потеряла ось вращения, что не позволило ей выполнить элемент программы. Предпринятая в декабре попытка сделать аксель также была неудачной: судьи ее не засчитали.
Валиева пояснила, что до акселя ей иногда не удавались тройной лутц и четверной тулуп. Вместе с тем, она продолжала попытки сделать их, несмотря ни на что.
По словам спортсменки, внутренние старты - не Олимпийские игры. Они позволяют попробовать, потренироваться. Соответственно, и на Гран-при она поставила себе «цель попробовать».
Попытка сделать аксель на прошлых соревнованиях закончилась «бабочкой», уточнила Валиева. Она добавила, что в этот раз «докрутила прыжок, но вылетела из круга».
Ранее в сборной России рассказали, что спортсменку Веронику Степанову унесли потому, что она полностью выложилась на лыжне.