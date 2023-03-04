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1 час назад

Фигурист Семененко: «После болезни всегда страдает выносливость, ощущения на прыжках не те»

Матч ТВиещё 1

Фигурист Евгений Семененко после проката короткой программы в Финале Гран при России рассказал, что выступать после болезни непросто.

Семененко: «После болезни всегда страдает выносливость, ощущения на прыжках не те»
Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ© Денис Гладков / Матч ТВ

Турнир проходит в Санкт Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» 4–5 марта. В субботу за короткую программу Семененко получил 95,48 балла.

— Ощутимый перерыв был в расписании соревнований. Вспоминал эти ощущения. Может быть, чуть нервничал. Короткая программа прошла неплохо, одна небольшая помарка. Будет стимул двигаться вперед.

В плане болезни, когда начинаешь тренировки после температуры, сразу тяжело. Выносливость страдает, ощущения на прыжках немного не те. Сколько было времени, столько тренировался.
Я в последние сезоны много работаю над второй оценкой. Считаю, что прогресс есть. Надеюсь, что и дальше будет становиться лучше, — передает слова Семененко корреспондент «Матч ТВ».

Фигурное катание,Евгений Семененко,
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