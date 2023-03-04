Семененко: «После болезни всегда страдает выносливость, ощущения на прыжках не те»

В плане болезни, когда начинаешь тренировки после температуры, сразу тяжело. Выносливость страдает, ощущения на прыжках немного не те. Сколько было времени, столько тренировался.

Я в последние сезоны много работаю над второй оценкой. Считаю, что прогресс есть. Надеюсь, что и дальше будет становиться лучше, — передает слова Семененко корреспондент «Матч ТВ».