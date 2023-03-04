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35 минут назад

Туктамышева сделала лучший «триксель» за карьеру, считает Погорилая

Матч ТВ

Призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая отметила высочайшее качество тройного акселя в исполнении чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в финале Гран при России.

Туктамышева сделала лучший «триксель» за карьеру, считает Погорилая
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

После короткой программы в финале Гран при России, который проходит в Санкт Петербурге, лидирует Аделия Петросян (85,62 балла), второй идет Туктамышева (81,09), третья — Камила Валиева (78,97).

— Аделия чисто, достойно прокатала и поэтому занимает первое место после короткой программы. После произвольной, думаю, может произойти рокировка. Вообще, очень достойные прокаты. У Лизы Туктамышевой «триксель» — лучший за ее карьеру, — сказала Погорилая «Матч ТВ».

 Многие отмечают, как тепло болельщики поддерживают участников.

— Из за этой ситуации (с отстранением от международных турниров — Прим.ред.) все еще больше переживают за наших спортсменов. Сейчас любой старт как праздник, думаю, и для зрителей, и для участников тоже.

Произвольные программы спортсменки представят в воскресенье.

Фигурное катание,Аделия Петросян,Елизавета Туктамышева,Анна Погорилая,
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