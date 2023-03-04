Туктамышева сделала лучший «триксель» за карьеру, считает Погорилая

Призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая отметила высочайшее качество тройного акселя в исполнении чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в финале Гран при России.

Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

После короткой программы в финале Гран при России, который проходит в Санкт Петербурге, лидирует Аделия Петросян (85,62 балла), второй идет Туктамышева (81,09), третья — Камила Валиева (78,97).

— Аделия чисто, достойно прокатала и поэтому занимает первое место после короткой программы. После произвольной, думаю, может произойти рокировка. Вообще, очень достойные прокаты. У Лизы Туктамышевой «триксель» — лучший за ее карьеру, — сказала Погорилая «Матч ТВ».

— Многие отмечают, как тепло болельщики поддерживают участников.

— Из за этой ситуации (с отстранением от международных турниров — Прим.ред.) все еще больше переживают за наших спортсменов. Сейчас любой старт как праздник, думаю, и для зрителей, и для участников тоже.