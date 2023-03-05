Кондратюк заявил, что доволен бронзой финала Гран-при России

Победитель командного олимпийского турнира в Пекине Марк Кондратюк рад, что смог попасть на пьедестал финала российской серии Гран-при с учетом проблем со здоровьем, которые были у него на протяжении сезона. Об этом Кондратюк рассказал журналистам в воскресенье после выступления.
Фигурист был вынужден сняться с чемпионата России в Красноярске из-за проблем со спиной после короткой программы. В финале Гран-при Кондратюк стал бронзовым призером.
"Были проблемы, из-за которых не удалось достойно выступить на ряде турниров. Я рад, что просто удалось более-менее восстановиться, выйти и попасть на пьедестал почета. Наверное, это хороший конец сезона с учетом проблем и сложностей, которые были. Надеюсь, в следующем сезоне будет лучше и не столь проблематично", - сказал Кондратюк.