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22 минуты назад

Фигурист Кондратюк доволен бронзой финала Гран-при России с учетом проблем по ходу сезона

ТАССиещё 1

Победитель командного олимпийского турнира в Пекине Марк Кондратюк рад, что смог попасть на пьедестал финала российской серии Гран-при с учетом проблем со здоровьем, которые были у него на протяжении сезона. Об этом Кондратюк рассказал журналистам в воскресенье после выступления.

Кондратюк заявил, что доволен бронзой финала Гран-при России
Фото: ТАССТАСС

Фигурист был вынужден сняться с чемпионата России в Красноярске из-за проблем со спиной после короткой программы. В финале Гран-при Кондратюк стал бронзовым призером.

"Были проблемы, из-за которых не удалось достойно выступить на ряде турниров. Я рад, что просто удалось более-менее восстановиться, выйти и попасть на пьедестал почета. Наверное, это хороший конец сезона с учетом проблем и сложностей, которые были. Надеюсь, в следующем сезоне будет лучше и не столь проблематично", - сказал Кондратюк.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,
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