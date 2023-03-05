Кондратюк заявил, что доволен бронзой финала Гран-при России

"Были проблемы, из-за которых не удалось достойно выступить на ряде турниров. Я рад, что просто удалось более-менее восстановиться, выйти и попасть на пьедестал почета. Наверное, это хороший конец сезона с учетом проблем и сложностей, которые были. Надеюсь, в следующем сезоне будет лучше и не столь проблематично", - сказал Кондратюк.