Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов покажут произвольные программы

5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пары выйдет на лед с произвольными программами. После короткой лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Пары
Произвольная программа
Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Вторая разминка
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Положение после короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 83,73
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 83,68
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 79,80
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 79,05
5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 77,32
6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,52
7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 74,53
8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 68,55