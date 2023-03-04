Губерниев поддержал Тарасову после ее слов об отстранении из-за санкций Первого канала

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову, которую отстранили от комментирования финала Гран-при России в Санкт-Петербурге по решению Первого канала.

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"Я хочу ей пожелать не унывать, она уже всем и все доказала. Нужно всячески развивать и помогать великим комментаторам, а не ограничивать их деятельность. Я/Мы Татьяна Тарасова. Свободу Татьяне Анатольевне", — цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Тарасова ранее заявила, что не работает на турнире, организованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первым каналом, из-за того, что ранее поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковавшего судейство на юниорском первенстве России в Перми.

Плющенко заявил, что судьи сознательно занижали оценки его ученицам на прошедшем турнире, а также пригрозил тем, что его воспитанники сменят спортивное гражданство.