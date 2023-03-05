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1 час назад

Тарасова рассказала о введенных против нее санкциях

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не комментирует финал Гран-при России из-за решения Первого канала. Об этом пишет РИА Новости.

Тарасова рассказала о введенных против нее санкциях
Фото: ТАССТАСС

По словам тренера, она не будет высказываться на эту тему, чтобы не ввели санкции против нее. «Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», — отметила она.

Ранее Тарасова прокомментировала информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФККР). Специалист назвала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дураком за его поступок.

Фигурное катание,Софья Федченко,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,Первый канал,
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