Тарасова рассказала о введенных против нее санкциях

По словам тренера, она не будет высказываться на эту тему, чтобы не ввели санкции против нее. «Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», — отметила она.