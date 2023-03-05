Стало известно о психологическом состоянии Костомарова

Психологическое состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду 2006 года Романа Костомарова оставляет желать лучшего, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

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Спортсмен недоволен нахождением в больнице и не понимает, что с ним. Источник говорит, что скоро к нему будут приводить профессионального психолога.

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось. Он был введен в медикаментозный сон.