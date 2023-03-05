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1 час назад

"Спорт-Экспресс": психологическое состояние Костомарова оставляет желать лучшего

Газета.Ru

Психологическое состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду 2006 года Романа Костомарова оставляет желать лучшего, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Стало известно о психологическом состоянии Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен недоволен нахождением в больнице и не понимает, что с ним. Источник говорит, что скоро к нему будут приводить профессионального психолога.

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось. Он был введен в медикаментозный сон.

Фигуристу провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови. Отмечается, что неделей ранее врачи оценивали шансы фигуриста как 50 на 50 после перенесенного второго инсульта.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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