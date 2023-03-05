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41 минуту назад

Тарасова описала свою реакцию на введенные против нее санкции Первого канала

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала свою реакцию на введенные против нее санкции Первого канала. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась, что восприняла отстранение от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию нормально.

Тарасова высказалась о введенных против нее санкции Первого канала
Фото: соцсетисоцсети

«Не комментирую, не сложилось. Восприняла это нормально — не буду и не буду», — сообщила Тарасова.

Заслуженный тренер СССР отметила, что много лет комментировала все соревнования и самостоятельно, и совместно с комментатором Александром Гришиным.

«Сейчас [директор спортивного вещания Первого канала Ольга] Черносвитова посчитала, что без меня лучше. К тому же это же не моя профессия — комментатор. Хотя я за эту профессию имею премию ТЭФИ», — заключила она.

Ранее Тарасова заявила, что не будет комментировать финал Гран-при России из-за решения Первого канала. По словам тренера, это связано с тем, что ранее она высказалась в поддержку фигуриста и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.

Фигурное катание,Александр Гришин,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,Первый канал,
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