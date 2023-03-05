Валиева высказалась о скандале на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева отметила, что на Олимпиаде 2022 года в один момент стала взрослой. Об этом спортсменка рассказала журналистам в воскресенье.

Фото: ТАСС ТАСС

В воскресенье Валиева заняла второе место в финале Гран-при России.

Видео дня

"По окончании этого сезона я в большей степени довольна собой. Я выросла, много чего в моей жизни происходило. Но то, что произошло там [на Олимпиаде], меня окончательно укрепило, я в один момент стала взрослой. Благодаря поддержке моих тренеров, родных, людей, которых встречаю, я остаюсь стойкой", - сказала Валиева.

"Не могу сказать, что в этот сезон я улучшилась, пошла на некий спад, невозможно идти только вверх. В какой-то момент будет небольшой разлом, но это наоборот подстегивает дальше работать. И со следующими сезонами мне будет легче, я буду над этим работать. Хочу сказать странное для этой ситуации слово - спасибо за эти моменты, меня это укрепило как человека, как спортсмена", - добавила фигуристка.

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.