Валиева высказалась о скандале на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева отметила, что на Олимпиаде 2022 года в один момент стала взрослой. Об этом спортсменка рассказала журналистам в воскресенье.
В воскресенье Валиева заняла второе место в финале Гран-при России.
"По окончании этого сезона я в большей степени довольна собой. Я выросла, много чего в моей жизни происходило. Но то, что произошло там [на Олимпиаде], меня окончательно укрепило, я в один момент стала взрослой. Благодаря поддержке моих тренеров, родных, людей, которых встречаю, я остаюсь стойкой", - сказала Валиева.
"Не могу сказать, что в этот сезон я улучшилась, пошла на некий спад, невозможно идти только вверх. В какой-то момент будет небольшой разлом, но это наоборот подстегивает дальше работать. И со следующими сезонами мне будет легче, я буду над этим работать. Хочу сказать странное для этой ситуации слово - спасибо за эти моменты, меня это укрепило как человека, как спортсмена", - добавила фигуристка.
16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.
13 января Дисциплинарный комитет Российского андтидопингового агентства (РУСАДА) оправдал Валиеву. Было установлено, что она совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль. Спортивный арбитражный суд (CAS) 24 февраля зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на это решение.