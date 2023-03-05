Тарасова и Морозов заявили о желании продолжить карьеру

"Были допущены сегодня две ошибки, но после Олимпиады у нас старт - хорошо, старт - не очень. Бывают такие прокаты, к сожалению. Буквально год назад здесь же, на чемпионате России, на тех же позициях здесь все собрались. Хотим для себя отметить - если в прошлом году был также полный зал и зрители очень сильно поддерживали своих, петербуржцев, выходили мы, такие из Москвы - поменьше оваций было, то в этот раз болельщики молодцы, ярко приветствовали. Есть определенное желание продолжать карьеру, надеюсь, планы выстроятся, но конкретного плана нет. Надо закончить сезон, впереди турнир шоу-программ, мы потом уже будем строить планы, желание продолжать есть", - сказал Морозов.