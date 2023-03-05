Тарасова и Морозов заявили о желании продолжить карьеру

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, хотели бы продолжить карьеру. Об этом они рассказали в воскресенье на пресс-конференции.
5 марта Тарасова и Морозов стали третьими в финале Гран-при России. Выиграли соревнования Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
"Были допущены сегодня две ошибки, но после Олимпиады у нас старт - хорошо, старт - не очень. Бывают такие прокаты, к сожалению. Буквально год назад здесь же, на чемпионате России, на тех же позициях здесь все собрались. Хотим для себя отметить - если в прошлом году был также полный зал и зрители очень сильно поддерживали своих, петербуржцев, выходили мы, такие из Москвы - поменьше оваций было, то в этот раз болельщики молодцы, ярко приветствовали. Есть определенное желание продолжать карьеру, надеюсь, планы выстроятся, но конкретного плана нет. Надо закончить сезон, впереди турнир шоу-программ, мы потом уже будем строить планы, желание продолжать есть", - сказал Морозов.
"Сезон после Олимпиады - один из самых сложных, у каждого по-разному ощущения складываются. У нас это уже второй такой сезон, в этот раз было сложнее. Все хотели выступать на международных соревнованиях, но сложилось как сложилось. Мы просто наслаждаемся своим катанием, катаемся в удовольствие - ты уже завоевал олимпийские награды, и хочется кататься без стресса - ради себя, ради болельщиков", - добавил фигурист.
Тарасовой 28 лет, Морозову - 30, в паре они выступают с 2012 года. Фигуристы являются серебряными призерами Олимпийских игр в командных (2018) и личных (2022) соревнованиях, двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018). С весны 2021 года они тренируются в группе Этери Тутберидзе.