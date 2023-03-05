Тарасова отреагировала на успех Петросян в финале Гран-при

«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Ее столько травят уже год, а она продолжает расти!



Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо ее развращать. На данный момент она молодец, выиграла финал Гран-при», – сказала заслуженный тренер СССР.