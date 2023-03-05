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39 минут назад

Татьяна Тарасова: «Не стала бы говорить, что Петросян вырвалась в лидеры. Не надо ее развращать»

Sports.ru

Татьяна Тарасова не считает, что Аделия Петросян вырвалась в лидеры.

Тарасова отреагировала на успех Петросян в финале Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня Петросян одержала победу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Камила Валиева, третье – Елизавета Туктамышева.

«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Ее столько травят уже год, а она продолжает расти!

Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо ее развращать. На данный момент она молодец, выиграла финал Гран-при», – сказала заслуженный тренер СССР.

Тарасова высказалась о введенных против нее санкции Первого канала

Фигурное катание,Камила Валиева,Аделия Петросян,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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