Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ, однако в любом случае посетит его. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

В субботу Тарасова заявила, что Первый канал отстранил ее от работы комментатором из-за поддержки недавних критических высказываний Евгения Плющенко о судействе. На просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию телеканал пока не ответил.

"В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я приду точно приду, - сказала Тарасова о работе на турнире по шоу-программам. - Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова".

Тарасова не работала на прошедшем в выходные финале Гран-при России. Журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Первый канал не планировал приглашать Тарасову комментировать соревнования, но она будет работать на турнире шоу-программ. "Диме, наверное, виднее, но я его уже давно не видела - год или даже два", - отметила Тарасова.