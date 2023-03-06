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1 час назад

Тарасова сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ

ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ, однако в любом случае посетит его. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

Тарасова сомневается, что будет комментировать турнир шоу-программ
Фото: ТАССТАСС

В субботу Тарасова заявила, что Первый канал отстранил ее от работы комментатором из-за поддержки недавних критических высказываний Евгения Плющенко о судействе. На просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию телеканал пока не ответил.

"В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я приду точно приду, - сказала Тарасова о работе на турнире по шоу-программам. - Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова".

Тарасова не работала на прошедшем в выходные финале Гран-при России. Журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Первый канал не планировал приглашать Тарасову комментировать соревнования, но она будет работать на турнире шоу-программ. "Диме, наверное, виднее, но я его уже давно не видела - год или даже два", - отметила Тарасова.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

Фигурное катание,Дмитрий Губерниев,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,Первый канал,
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