Уткин прокомментировал отстранение Татьяны Тарасовой

Василий Уткин высказался по поводу отстранения Татьяны Тарасовой от комментирования спортивных мероприятий на Первом канале. Заслуженного тренера и мастера спорта СССР международного класса отстранили от комментирования из-за того, что она поддержала критику трехкратного чемпиона мира Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России.
«Татьяну Тарасову, говорят, отстранили от комментирования. Господи, эка невидаль! Давеча со мной это произошло в девятый, кажется, раз. Приличному человеку, как по мне, и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае, на телевидении», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Татьяна Тарасова присутствовала на трибунах во время финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге.
В 2018 году Первый канал отстранил Василия Уткина от комментирования спортивных мероприятий и расторг с ним договор.