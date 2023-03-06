Уткин прокомментировал отстранение Татьяны Тарасовой

«Татьяну Тарасову, говорят, отстранили от комментирования. Господи, эка невидаль! Давеча со мной это произошло в девятый, кажется, раз. Приличному человеку, как по мне, и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае, на телевидении», — написал Уткин в своем Telegram-канале.