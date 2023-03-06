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15 минут назад

Уткин об отстранении Тарасовой: Приличному человеку не пристало сегодня комментировать

Спорт день за днем

Василий Уткин высказался по поводу отстранения Татьяны Тарасовой от комментирования спортивных мероприятий на Первом канале. Заслуженного тренера и мастера спорта СССР международного класса отстранили от комментирования из-за того, что она поддержала критику трехкратного чемпиона мира Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России.

Уткин прокомментировал отстранение Татьяны Тарасовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Татьяну Тарасову, говорят, отстранили от комментирования. Господи, эка невидаль! Давеча со мной это произошло в девятый, кажется, раз. Приличному человеку, как по мне, и не пристало сегодня комментировать. Во всяком случае, на телевидении», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Татьяна Тарасова присутствовала на трибунах во время финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге.

Евгений Плющенко: низкий поклон Татьяне Тарасовой за поддержку

В 2018 году Первый канал отстранил Василия Уткина от комментирования спортивных мероприятий и расторг с ним договор.

Фигурное катание,Василий Уткин,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,Первый канал,
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