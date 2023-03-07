Тарасова о Костомарове: семье фигуриста выпало колоссальное испытание

Семья фигуриста Романа Костомарова переживает тяжелое время. Так считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, сообщает телеканал «360».
По ее слова, она молится за здоровье спортсмена.
«Только чтоб он жив остался. Я тоже об этом мечтаю. Мы вот все иконы выставили, молюсь» Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР
Тарасова призналась, что не знает всех подробностей состояния Костомарова.
Отметим, по последним данным, фигурист все еще находится в реанимации. За его состоянием наблюдают специалисты.