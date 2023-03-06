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Фигуристка Валиева рассказала, что никогда в карьере не ставила себе жестких ограничений

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Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева рассказала, что сделает после окончания соревновательного сезона из того, что ей обычно запрещено во время подготовки к соревнованиям.

"Жестких ограничений себе не ставила в своей спортивной карьере. Сейчас хочется прогуляться по Питеру, сделать тысяч 30 шагов, просто кататься в удовольствие — остались шоу-программы, может быть, восстанавливать элементы, которые еще недовосстановила, учить что-то новое", - передает слова Валиевой "Спорт-Экспресс".

В прошедшие выходные Валиева стала серебряным призером в женском одиночном катании в финале Гран-при России, прошедшем в Санкт-Петербурге. Победу одержала Аделия Петросян, а Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль. Этот турнир стал для российских фигуристов последним из соревновательных в нынешнем сезоне. Впереди их ждут только состязания по шоу-программам.

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.

Ранее российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о Камиле Валиевой, которая в финале Гран-при России заняла второе место.

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