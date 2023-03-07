Роднина высказалась о скандале с Валиевой

"Следующий сезон после Олимпиады – всегда тяжелый. Нельзя это расценивать, как конец карьеры. Этот сезон для всех очень тяжелый. У нас нет чемпионатов Европы и мира. Плюс это сезон после Олимпиады. Вне спорта стресса тоже хватает. А про ее дисквалификацию, пусть никто не забегает вперед", - передает слова Родниной "Спорт день за днем".