Валиева нервничала и кусала губы. Финал Гран-при был самым тяжёлым испытанием в сезоне?

Личные впечатления от выступления Камилы в «Юбилейном» – в том самом месте, откуда пошёл её персональный кошмар.

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В Сочи ей было бы проще. С этим городом связаны приятные воспоминания об этапе международной серии Гран-при – практически безошибочные выступления, мировые рекорды. В Петербурге случилась победа на предолимпийском чемпионате России с двумя безупречными прокатами, а по баллам в произвольной Камила обошла даже победителя мужского турнира Марка Кондратюка. В произвольной, которую она откатала 25 декабря.

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Сама Камила на пресс-конференции после финала Гран-при России призналась, что в её памяти то и дело всплывали какие-то отрывки того чемпионата. Вьетнамские флешбэки.

На льду «Юбилейного» Валиева стала чемпионкой России по прыжкам в декабре 2022-го, справилась тогда со всеми своими тулупами – но это всё равно не сравнить с тем, что Камиле пришлось показывать программу об олимпийской трагедии в том самом месте, где эта трагедия зародилась.

Нервно было и в день короткой программы. Перед выступлением Камила с улыбкой общалась с тренерами и была, кажется, в прекрасном настроении. Уже в стартовой позе фигуристка стала глубоко дышать, чтобы собраться – бывало, она начинала прокаты гораздо спокойнее. Тройной аксель не получился.

После короткой программы Камила появилась в микст-зоне и приготовилась держать удар. На первый же вопрос про ошибку на акселе ответила уверенно и жестко: «Зачем вставлять аксель в программу? Почему бы и нет?» При этом было заметно невооруженным глазом, как сильно она нервничает, как бегает её взгляд и как она закусывает губы. Напряжение стало чуть меньше, когда Камила начала рассказывать про поддержку зрителей – плакаты, ободочки, игрушки размером с неё саму.

В произвольной с самого начала было понятно, как Камила нервничает – она снова тяжело дышала, оглядывала судей перед собой. Вроде бы казалось, что к чемпионату России Камила и свыклась с программой про Олимпиаду, и приобрела достаточную уверенность в себе, когда катала её. Проработала травму. Даже деталь с капюшоном была обыграна знаково – отстегнулся он случайно, в музыку Камила слегка не успевала и жестом показала – он больше не нужен, больше не надо прятаться.

А сейчас в Петербурге этот нерв вернулся и в начале, и в конце программы. Сложно сказать, на что реагировала Камила, чуть не плача: на свои ошибки, на воспоминания, которые захлестнули с новой силой, на всё вместе. Испытание «Юбилейным» оказалось тяжким.

Даже не будь этого допинг-дела, всё равно Камиле пришлось бы сложно по сезону. Она в пубертате, её тело меняется, восстанавливать прыжки сложнее, на пятки наступают молодые талантливые юниорки с крутым набором. Постолимпийский сезон 16-летней Алины Загитовой был очень непростым, а 16-летняя Камила Валиева несёт на своих плечах ещё и груз разбирательства, от которого зависит не только её личная судьба, но и судьба огромного количества людей – всех победителей и призёров командного турнира на Олимпиаде.

К Камиле Валиевой сложно относиться нейтрально – огромное количество людей её обожает и не меньшее — обрушивается с негативом. Она стала символом, метафорой, её помнят и знают даже те, кто фигурное катание ни разу в жизни не видел – попросту потому, что год назад за олимпийским скандалом следили все. И до сих пор многие люди воспринимают её в образе жертвы (который, как говорят, хорошо продается в нашей стране). Но что если посмотреть за него, взглянуть на самого человека?

Запредельный уровень напряжения. Иногда оно выливается в шутки, иногда даже в очень жёсткие. После вопроса на пресс-конференции, что же из «запрещёнки» девушкам хочется позволить себе в конце сезона (речь шла о еде и ограничениях), Камила отшутилась: «А я уже в прошлом сезоне…», после чего дала серьёзный ответ. Кому-то такая шутка может показаться неуместной – как можно иронизировать над такой ситуацией, о чём она думала? Мне здесь видится попытка хоть немного сбросить напряжение.