Авербух назвал выдуманной 90% информации о состоянии Костомарова

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что 90% новостей о состоянии фигуриста Романа Костомарова является фейком. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
При этом Авербух подчеркнул, что состояние Костомарова остаётся тяжёлым.
«Ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию», – заявил он.
Кроме того, Авербух также добавил, что точными данными о состоянии спортсмена располагают только врачи, родные Костомарова и он сам.
Авербух также посоветовал всем сопереживающим за Костомарова сходить «поставить свечку» в церковь.
«Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях», – подытожил он.
Напомним, что 10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал с пневмонией в реанимацию. Позже его состояние резко ухудшилось. Через какое-то время в СМИ появилась информация, что спортсмену ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.
4 марта появилась информация, что Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна.