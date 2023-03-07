Авербух назвал выдуманной 90% информации о состоянии Костомарова

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что 90% новостей о состоянии фигуриста Романа Костомарова является фейком. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом Авербух подчеркнул, что состояние Костомарова остаётся тяжёлым.

«Ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию», – заявил он.

Кроме того, Авербух также добавил, что точными данными о состоянии спортсмена располагают только врачи, родные Костомарова и он сам.

Авербух также посоветовал всем сопереживающим за Костомарова сходить «поставить свечку» в церковь.

«Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях», – подытожил он.

Напомним, что 10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попал с пневмонией в реанимацию. Позже его состояние резко ухудшилось. Через какое-то время в СМИ появилась информация, что спортсмену ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.